Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat der BHW Bausparkasse AG hat in seiner Sitzung vom 30. September Eva Grunwald zur Vorständin bestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 verantwortet sie das operative Geschäft für die Bereiche Produkt- und End-to-End-Prozessdesign. Am 1. Juli hatte Eva Grunwald bereits als Generalbevollmächtigte die Leitung dieses Bereiches übernommen. Ihre Aufgabe in der BHW Bausparkasse übernimmt sie zusätzlich zu ihrer Rolle als Bereichsleiterin Baufinanzierung in der Privatkundenbank Deutschland, in der sie die strategische Weiterentwicklung des Bereichs Baufinanzierung und Bausparen mit Blick auf Profitabilität und Ausbau der Marktanteile steuert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...