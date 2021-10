Linz (www.anleihencheck.de) - Die meisten Analysten hatten vor der gestrigen geldpolitischen Sitzung der Tschechischen Nationalbank (CNB) eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Zentralbanker hätten den 2W-Reposatz aber gleich um 75 BP auf 1,50% erhöht. Die CNB wolle laut Gouverneur Jirí Rusnok ein starkes Signal setzen, dass sie nicht bereit sei, eine Verankerung der Inflationsrate deutlich über ihrem Inflationsziel (von 2,00%) zu tolerieren. Rusnok sei bei der gestrigen Pressekonferenz auf die Unterschiede zwischen Tschechien und dem Euroraum eingegangen: In Tschechien sei die Inflationsrate bereits vor der Corona-Krise über dem Zielwert gewesen und neben dem vorübergehenden Kostendruck durch Lieferengpässe bestehe auch inländischer Inflationsdruck, unter anderem vom angespannten Arbeitsmarkt. ...

