Offenbar will der Versicherungskonzern einen ganz erheblichen Teil seiner amerikanischen Lebensversicherungen losschlagen. Im Auge haben die Münchener einen 2-stelligen Milliarden-Erlös dafür.



Mögliche Käufer des Pakets: Private Equity-Fonds. Auslöser: Das Scheitern der Allianz-eigenen sog. Strutured-Alpha-Fonds in den USA. Das führte zu diversen Schadenersatzklagen amerikanischer Käufer dieser Produkte. Vorerst: Halten. Immerhin: Die Dividendenrendite von Allianz liegt bei rd. 5 %.



