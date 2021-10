Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie von uns erwartet, setzte am Schuldscheinmarkt in Q3 eine merkliche Erholung der Dynamik ein, so die Analysten der Helaba.In Summe seien 4,8 Mrd. EUR in 26 Deals begeben worden - deutlich mehr als in Q2 (2,8 Mrd. EUR) und im dritten Quartal des Vorjahres (3,6 Mrd. EUR). Unter anderem die Sorge vor steigenden Zinsen dürfte einige Emittenten zu einer Transaktion bewogen haben. Bis Ende September habe sich das Platzierungsvolumen auf 12,2 Mrd. EUR belaufen. ...

