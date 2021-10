Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die cyan AG (ISIN DE000A2E4SV8/ WKN A2E4SV) hat am 30.09. ihren Halbjahresbericht 2021 veröffentlicht und bestätigt darin die vorläufigen Zahlen für die ersten sechs Monate, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...