BERLIN (dpa-AFX) - Politiker von Grünen und FDP haben in Berlin eine zweite Gesprächsrunde über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen Bundesregierung begonnen. FDP-Chef Christian Lindner, die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie weitere Politiker trafen sich dazu am Freitag in einem Bürogebäude neben dem Berliner Zoo. Nach Angaben aus beiden Delegationen gab zunächst getrennte Besprechungen beider Partei, bevor von 11.00 Uhr an gemeinsam gesprochen wurde.

Gegen 13.00 Uhr soll es Statements von Vertretern der jeweiligen Parteiführung geben. Bei der zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt.

Grüne und FDP hatten die Gespräche zur Regierungsbildung am Dienstag eingeleitet. Von Sonntag an steigen dann auch die SPD als stärkste Kraft nach der Bundestagswahl und die Union in Gespräche ein. Beide streben jeweils ein Bündnis mit Grünen und FDP an - also entweder eine sogenannte Ampelkoalition unter Führung der SPD oder ein sogenanntes Jamaika-Bündnis unter Führung der Union./cn/DP/stk