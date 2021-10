Bad Wimpfen (ots) -



Mit gleich vier Eigenmarkenprodukten überzeugt Lidl in der aktuellen Oktober-Ausgabe der Ökotest. Ganz vorne mit dabei ist die vegane Joghurtalternative "Vemondo Kokosnuss Natur", die die Note "sehr gut" erhalten hat. Der "Fairglobe Brauner Rohrzucker" überzeugt ebenfalls mit der Note "sehr gut". Auch im Zuckerrohranbau und in der Transparenz schneidet der Rohrzucker mit "sehr gut" ab. Die "Freshona Kidney Bohnen" erreichen im Gesamturteil die Note "gut" und gehören zu den günstigsten Produkten im Test. Die "Cien Classic Reichhaltige Hautpflegecreme" bekommt das Gesamturteil "sehr gut". Auch hier stellt Lidl wieder seine Kernkompetenzen Qualität und Preis unter Beweis.



