Gabrielle Branson hat per 1. Oktober die neu geschaffene Rolle übernommen, wie es in einer Mitteilung am Freitag hiess.Branson übernehme von London aus die Aufsicht über die Bereiche Risiko und Compliance, Finanzen, Recht sowie Personalfunktionen und unterstütze das Tagesgeschäft der in der englischen Hauptstadt domizilierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...