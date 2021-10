Nach anfänglicher Schwäche haben die BMW-Aktien am Freitag kräftig aufgeholt und Gewinne erzielt. Damit tat die angehobene Ergebnisprognose des Autobauers doch noch ihre Wirkung. Sie wurde von Branchenkennern mit viel Lob quittiert. Am späten Vormittag standen die Papiere als einer der Dax-Favoriten mit rund 1,9 Prozent im Plus bei 84,35 Euro.

