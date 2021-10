Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den USA schwächt sich das Wachstum offenbar in Q3 ab, ist aber mit 5,2% (QoQ, annualisiert) immer noch auf einem relativ hohem Niveau, so die Analysten der Hamburger Commercial Bank.Vor allem die private Konsumnachfrage steige nicht mehr so stark. Für das Gesamtjahr würden sie mit einem Wachstum von 5,8% (bisher: 6,2%) rechnen. Enttäuscht hätten zuletzt die Beschäftigungszahlen im August. Die Pandemie habe in den vergangenen Monaten sicherlich auch auf die Stimmung geschlagen, zuletzt sei jedoch die Anzahl der in Krankenhäuser eingelieferten Covid-19-Infizierten fast überall deutlich gesunken. In Texas, Florida und Kalifornien geschehe dies allerdings von einem hohem Niveau aus. ...

