DJ Beim Monster WASD: Großes Treffen der Technik- und Gaming-Fans und Influencer Meetup mit fisHC0p

DGAP-Media / 2021-10-01 / 12:54

Die im Berliner Monster Notebook Store stattfindende Monster WASD Veranstaltung gibt den Gaming-Fans die Gelegenheit, das Phänomen der Gaming- und Technik-Szene mit dem Influencer fisHC0p kennenzulernen. Großes Treffen der Technik- und Gaming-Fans und Influencer Meetup mit fisHC0p

Monster Notebook, in der Gaming-Szene bekannt geworden durch Hochleistungs-Laptops, Gaming-Zubehör und außergewöhnlichen After-Sales-Service, hat sein erstes Event in seinem Berliner Shop angekündigt.

Europas größter Gaming-Laden, der Monster Notebook Shop in Berlin, lädt dazu die gesamte Berliner Technik- und Gaming-Szene zum Monster-WASD-Event ein, der am Samstag, den 2. Oktober stattfindet.

Bei der unter der Teilnahme von Fischop stattfindenden Veranstaltung werden Gaming-Fans die Gelegenheit haben, populäre Spiele wie Apex Legends, League of Legends, Fall Guys und weiters zu spielen. Es gibt reichlich Überraschungsgeschenke zu gewinnen.

Das um 15:00 Uhr beginnende Event wird sowohl über den Twitch-Kanal von Fischop als auch über den Twitch-Kanal von Monster Notebook DE live übertragen. Zur Monster WASD sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenlos allerdings ab 16 und unter Berücksichtigung der 3- G Corona Regel.

Der Monster Notebook Shop: Alexanderplatz 2, 10178 Berlin

Der Link für die Live-Übertragung: https://www.twitch.tv/monsternotebookde, https://www.twitch.tv/fishc0p

Über Monster Notebook: Die Firma Monster Notebook, die Hochleistungs-Laptops und Gaming-Zubehör anbietet, sticht in der Branche durch ihr Versprechen der lebenslangen kostenlosen Instandhaltung, der Geld-zurück-Garantie bei einem unspielbaren Spiel und der bedingungslosen Kundenzufriedenheit hervor und wird deshalb von Gamern gerne bevorzugt. Unsere Firma, die an ihrer Vision festhält, eine aus der Türkei aufstrebende Weltmarke zu werden, betreibt international auch ein Büro in Dubai sowie Ladengeschäfte in Nicosia und Berlin. Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: B2Press Online PR Service Schlagwort(e): Events

2021-10-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1237558 2021-10-01

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=de7e1a0f514035c1f5056410c35a74a3

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1237558&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 06:54 ET (10:54 GMT)