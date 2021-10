Qiagen (ISIN: NL0012169213) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Auftrag der US-Regierung zur Erhöhung der Produktionskapazität für Verbrauchsmaterialien erhalten hat, die auf den integrierten PCR-Testsystemen NeuMoDx 96 und 288 verwendet werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung von Labortests angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie. QIAGEN erhielt vom US-Verteidigungsministerium (DOD) in Abstimmung mit dem Department of Health and Human Services (HHS) einen Auftrag in Höhe von $3,4 Mio. zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für COVID-19-Tests auf NeuMoDx-Instrumenten ...

