Wien (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs hat seine Fondstochter Petershill Partners am Dienstag (28.09.) wie angekündigt aufs Börsenparkett entlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Aktie der Gesellschaft, die an 19 auf alternative Investments spezialisierten Asset Managern beteiligt sei, habe am Ende des Handels an der Londoner Börse auf ihrem Ausgabepreis von 3,5 Pfund (4 Euro) verharrt. Zwischenzeitlich habe der Kurs sogar um drei Pence nachgegeben. Insgesamt sei das Petershill-Papier so bei seinem Börsendebüt mit vier Milliarden Pfund (4,7 Mrd. Euro) bewertet worden, wie verschiedene Medien berichten würden. ...

