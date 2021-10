Willkommen in der Post-Corona-Zeit. In Grossbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Griechenland bilden sich die Covid-Neuinfektionen deutlich zurück. In den USA, Deutschland und der Schweiz dürfte die Spitze der Neuinfektionen zeitnah erreicht werden. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass der Corona-Virus komplett ausgerottet wird, aber die Welt wird besser darin, mit der Pandemie umzugehen. Shutdowns, Abriegelungen und Quarantänen dürften daher nicht mehr der richtige Weg sein, um die Pandemie zu überwinden und zur Normalität zurückzukehren. Die Impfungen hingegen schon. Die Menschen verlassen wieder ihr Heim, ihr Home-Office, Ihre Komfortzone. Die Sehnsucht der Menschen, als soziale Wesen wieder zu interagieren, hilft zwei Branchen besonders - darum geht es in diesem Interview mit Volker Schilling von Greiff Capital in Freiburg im Breisgau. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV?subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: Instagram: https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag