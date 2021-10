Die Schwäche aufgrund der Verschiebung von "Battlefield 2042" währte nur kurz. In wenigen Handelstagen hat die Aktie von Electronic Arts die Verluste beinahe vollständig wieder wettgemacht - alleine in den vergangenen fünf Handelstagen ging es zwölf Prozent nach oben. Für einen kräftigen Kursschub sorgte dabei das FIFA-Franchise.Bereits am Mittwoch hat Electronic Arts angekündigt, dass die E-Sports-Turniere rund um das beliebte Fußball-Franchise FIFA ausgebaut werden sollen. In drei Turnieren sollen ...

