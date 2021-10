In der letzten September-Woche des Jahres (Kalenderwoche 39) hat die börsliche Zeichnungsphase für die erste Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5YQ2) der JES.GREEN Invest GmbH begonnen. Bis zum 13. Oktober 2021 sind Zeichnungen des Minibonds über die Depotbanken mittels der Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" im Handelssystem XETRA möglich. Die fünfjährige JES.GREEN-Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro und ist mit einem Kupon von 5,0 % p. a. ausgestattet. Die zufließenden Anleihe-Mittel dienen dem Erwerb von Dachphotovoltaikanlagen in Deutschland. Die IuteCredit Group hat indes ihre neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494) aufgrund hoher Nachfrage mit einem aufgestockten Volumen von 75 Mio. Euro (zunächst 50 Mio. Euro vorgesehen) am deutschen und baltischen Kapitalmarkt platziert. Der finale Zinskupon der Anleihe wurde auf 11% p.a. festgelegt, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die erste Zinszahlung erfolgt am 6. April 2022.

Die Anleihegläubiger der VEDES AG haben auf der zweiten Gläubigerversammlung in dieser Woche mit einem knapp ausreichenden Quorum den Plänen des Unternehmens zur Anleihe-Anpassung zugestimmt. Die VEDES-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A2GSTP1) wird nun bis zum 17. November 2026 verlängert und der Zinskupon von 5,0% auf 3,5% p.a. reduziert. Zusätzlich wird die Hälfte des Anleihevolumens ...

