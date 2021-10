Fakten und Zahlen zu den neuen Krypto-CFDs Der Markt für Kryptowährungen hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, und wichtige digitale Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum gehören zu den beliebtesten Anlagen. Der Krypto-Markt bietet jedoch weitaus mehr als die zwei bekanntesten Münzen. In dieser Analyse präsentieren wir eine kurze Beschreibung von neun zunehmend beliebten Märkten. Cardano (ADA CFD) - Kapitalisierung: $71,49 Mrd. / Rendite seit Jahresbeginn: +1.173% Cardano wurde 2017 eingeführt und gilt als dezentrale Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain-Plattform der dritten Generation (nach Bitcoin und Ethereum als erste bzw. zweite Generation), die als weniger energieintensive und effizientere Alternative zu Proof-of-Work (PoW)-Netzwerken entwickelt wurde. Cardano ist derzeit die drittgrößte Kryptowährung und viele Analysten glauben, dass sie das Potenzial hat, Ethereum zu überholen. Binance Coin (BNB CFD) - Kapitalisierung $63,52 Mrd. / Rendite seit Jahresbeginn: +1.000% Binance Coin ist eine Kryptowährung, die von der Binance-Börse ausgegeben wird und unter dem Symbol BNB gehandelt wird. Binance Coin kann für den Handel und die Zahlung von Gebühren an der Binance-Krypto-Börse verwendet werden. Nutzer von Binance Coin erhalten als Anreiz ...

