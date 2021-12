Die Anzahl der Krypto-Automaten nimmt weltweit zu. In diesem Jahr hat sich die Zahl sogar mehr als verdoppelt. Aktuell kommen täglich rund 50 Krypto-ATMs dazu und fördern so die Adoption. Es werden immer mehr Krypto-Automaten aufgestellt. So hat sich die Anzahl an Krypto-ATMs im Jahr 2021 mehr als verdoppelt. Jeden Tag wird das Ökosystem um rund 50 Automaten erweitert. Während die Notwendigkeit von Krypto-Automaten durchaus kritisch betrachtet werden kann, kann die Krypto-Adoption durch diese Entwicklung immerhin kurz- bis mittelfristig gefördert werden. Mehr zum Thema ...

