Erfurt (ots) -Vom 6. bis 24. September standen im KiKA-Themenschwerpunkt auf allen Plattformen Freundinnen und Freunde im Mittelpunkt. Dokumentationen, Magazine, Clips, Shows und Spielfilme - rund eine Million Kinder nutzen das Angebot bei KiKA.*"Nach schwierigen Monaten, in denen 'Distanz halten' das oberste Gebot war, ist es wichtig, dass Kinder wieder unbeschwert miteinander spielen, Zeit verbringen und Freundschaften erleben können", betont die KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk. "Der Themenschwerpunkt hat das Augenmerk auf für Kinder bedeutsame Aspekte von Freundschaft wie Nähe und Orientierung gelenkt. Das Interesse belegt, dass Kinder verstehen möchten, was sie bewegt und vor allem auch vermisst haben."Resonanz auf KiKA-AngeboteRund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer (kumuliert) verfolgten die Angebote rund um die Themen digitale und tierische Freundschaften, Freundschaften auf Distanz und im Sport, außergewöhnliche Kinder-Freundschaften u.v.m. Hohe Sehbeteiligungen erzielten Formate wie "PUR+" (ZDF/ 0,160 Mio.), "Die Sendung mit der Maus" (WDR/ 0,147 Mio.) gefolgt von der Filmpremiere "Zu weit weg" (NDR/ 0,118 Mio.). * Insgesamt bot KiKA mit dem Themenschwerpunkt "Freundschaft" fast 17,5 Stunden unterhaltsamen, informativen und spannenden Content auf allen Plattformen.Den Monat September schloss der Kinderkanal von ARD und ZDF insgesamt als Marktführer mit einem Wert von 16,5% Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13- Jährigen ab. **InformationsangebotNeben dem umfassenden Online-Angebot fanden Eltern und Pädagog*innen unter erwachsene.kika.de Anregungen und Hintergrundinformationen. Auf kikanichen.de fanden Kinder Videos, Ausmalbilder und Bastelideen.Alle Sendungen sind weiterhin auf kika.de und im KiKA-Player abrufbar.Informationen und Fotos zum KiKA-Themenschwerpunkt "Freundschaft" sind im Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de und auf kika.de zu finden.Quellen:* TV-Zahlen auf Basis: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, VideoScope 1.4, Standard TV, KiKA, Kinder 3-13J., 44 Sendungen vom 06.-24.09.21., Facts: kumulierte Netto-Sehbtlg. auf Basis einer Kumulations- und Frequenzanalyse; Monatswert = KiKA, 06-21 Uhr, Kinder 3-13J., MA in %.** TV-Zahlen auf Basis: AGF in Zusammenarbeit mit GfK, VideoScope 1.4, Standard TV, KiKA, Kinder 3-13J., 01.-30.09.21 (vorläufig gewichtet).