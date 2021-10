Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag in die Gewinnzone gedreht. Die anfangs vor allem anfangs schwache Stimmung an den Märkten in Europa scheint damit vorerst überwunden. Unterstützung liefern dabei auch die vorbörslich positiv erwarteten Indizes an den US-Börsen.Der ATX stand gegen 14.20 Uhr mit Zugewinnen von 0,56 Prozent bei 3.679,46 Punkten. Der marktbreite ATX Prime gewann unterdessen 0,49 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...