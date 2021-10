Das französische Recycling-Unternehmen Carbios hat vor kurzem eine industrielle Demonstrationsanlage auf Basis der enzymatischen Recycling-Technologie C-Zyme in Betrieb genommen. Bei dem Verfahren wird ein Enzym verwendet, das PET-Kunststoffe- und Textilien in ihre Grundbestandteile zerlegt, die dann wiederverwendet werden können. Mit diesem Prozess möchte das Unternehmen den Übergang zu einer vollständigen Kreislaufwirtschaft vorantreiben.Die Inbetriebnahme der Anlage markiert einen Höhepunkt in ...

