Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter VanEck senkt zum 1. Oktober 2021 die Preise für drei seiner aktiv gemanagten Produkte, so VanEck in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Gebühren fallen um 10 bis 100 Basispunkte (0,10 bis mehr als 1 Prozent). Im Schnitt sparen die Anleger künftig etwa ein Drittel, im Einzelnen sogar fast die Hälfte der Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER). Die Kostensenkungen betreffen insgesamt drei Fonds: VanEck - Global Resources UCITS, VanEck - Global Gold UCITS und VanEck - Emerging Markets Bond UCITS. Die reduzierten Kosten kommen sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern zugute. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...