Für den Kurs der Anleihe ISIN DE000A3H2T47 wird seit dem 23.09.21 an der Frankfurter Börse kein Kurs ermittelt. Nach Rücksprache mit der Börse, bestätigt diese technischen Gründe bei der Zinsberechnung für diese Aussetzung. Der Grund für die Aussetzung liegt somit nicht bei der Emittentin und soll kurzfristig behoben werden. Der Handel soll demnach kurzfristig nach Behebung des Problems wieder möglich sein. Die Anleihe kann weiterhin an den gängigen Börsen/Handelsplätzen wie z.B. Tradegate, München, Hamburg oder Berlin gehandelt werden. Hintergrund der Probleme bei der Zinsberechnung ist der abweichende erste Zinstermin, der planmäßig am 15.03.2022 erfolgt. Anschließend werden die Zinsen jeweils halbjährlich gezahlt.

