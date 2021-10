Im Rahmen einer Limited Edition sind in den USA derzeit Oreo-Kekse im Pokémon-Design erhältlich. Dabei scheinen besonders die Kekse mit Mew begehrt zu sein. Hast du dir auch schon mal Pokémons angeschaut und dich gefragt, wie die wohl schmecken? Nein? Bin das nur ich? Oh … Pokémon-Oreos wecken die Sammelwut Die beliebten Oreo-Kekse gibt es in den USA seit Anfang September in einer limitierten Pokémon-Version. Die bezieht sich aber nicht nur auf eine besondere Verpackung, sondern auch auf die Kekse selbst, die das Konterfei eines von 16 Pokémon ziert...

Den vollständigen Artikel lesen ...