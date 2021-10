Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Für den Dow Jones ging gestern ein katastrophaler Börsenmonat zu Ende. Auf Monatssicht ging es für den amerikanischen Leitindex um fast vier Prozent abwärts. Das entspricht dem größten Verlust in einem September seit zehn Jahren. Bei den Einzelthemen geht es heute um Zoom Video, AMC Entertainment, "Vegane Aktien", Bed Bath & Beyond, Virgin Galactic und Olaplex. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.