NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Autobauer hebe seine Jahresziele erhöht, während andere Unternehmen sie kappten, lobte Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Freitag vorliegenden Studie. In einer Zeit, in der der Chimangel belaste, sei das ein Zeichen von Qualität. Dabei sei die Aktie auch noch extrem günstig zu haben./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 18:42 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005190003