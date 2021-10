DJ Quantum Battery Metals schließt Explorationsprogramm ab. Resultate ermutigend.

Quantum Battery Metals schließt Explorationsprogramm ab. Resultate ermutigend. Nach ermutigendem Abschluss des Explorationsprogramms: Nimmt die Aktie der Quantum Battery Metals jetzt die 2 Euro Marke ins Visier?

Die Aktie der Quantum Battery Metals (ISIN: CA74765C1032; WKN: A2QR5U) könnte in den nächsten Monaten ein Outperformer sein. Auf einem Kursniveau zwischen 1,50 EUR und 1,90 EUR eröffnen sich dem gewinnorientierten Privatinvestor ausgezeichnete Performance-Chancen.

Ein kleines Kaufsignal wurde in der ablaufenden Woche ausgelöst, als der Kurs den vorgeschalteten Widerstand bei 1,70 Euro überwinden konnte. Nun kommt es darauf an, ob die Aktie auch die Barriere bei 2 Euro pulverisiert. Chartmuster der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, was anschließend passieren kann. Eine Kurssteigerung auf Jahreshöchststände um 5,60 Euro läge in einem solchen Szenario in vorstellbaren Bereich.

Das Management gibt auf dem Wege einer Eilmeldung bekannt, dass es sein Geländeteam auf den Liegenschaften Nipissing und Rabbit Lake in Ontario entsandt und die erste Phase seines detaillierten Kobaltexplorationsprogramms abgeschlossen hat. Das Geländeteam kam problemlos zu den Liegenschaften, da sie gut über Straßen erreichbar waren.

Wie bereits erwähnt, umfasste die erste Phase des Programms die Mineral-/Gesteinsprospektion und Probenahmen auf beiden Liegenschaften. Die Proben wurden priorisiert, da das Unternehmen erwartet, diese Ergebnisse für die Planung der Bohrarbeiten im kommenden Jahr zu verwenden. In der ersten Phase wurden auch die Kartierungsarbeiten auf weiteren Anomalien an den bereits bestehenden Stellen aus dem Explorationsprogramm des Unternehmens im Jahr 2017 fortgesetzt. Zuvor hatte das Unternehmen im Jahr 2017 ein Explorationsprogramm eingeleitet. Im Rahmen dieses Programms wurden Proben entnommen, eingereicht und analysiert. Der durchschnittliche Gehalt der aus einer Halde entnommenen Proben lag bei über 2,33 % Co mit einem Spitzenwert von 8,33 % Co. Das Unternehmen untersucht die Liegenschaften nun genauer, da es ermutigt wird, die Ergebnisse des im Jahr 2017 durchgeführten Programms weiterzuverfolgen. Nach der Explorationsphase im Jahr 2021 wurden die Proben sofort zur Aufbereitung für die Analyse geschickt. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus.

"Das Unternehmen freut sich auf die Ergebnisse des Kobaltexplorationsprogramms. Wie viele von Ihnen wissen, haben Lithium und Kobalt den Markt für Batterien angetrieben und wir sind davon begeistert, ein unterstützendes Kobaltprogramm zur Ergänzung unseres Lithium-Hauptprogramms zu haben. Wir werden alle unsere Lithium- und Kobaltprojekte beschleunigen, um das Wachstum des Unternehmens auf dem Markt für Batteriemetalle zu unterstützen", sagt Director, David Greenway. Die Konzessionsgebiete befinden sich in der Nähe des ertragreichen Bezirks Cobalt (Ontario), der für seine hohen Gehalte, seine ethische Versorgung und seinen historischen Bergbau bekannt ist.

Über das Kobaltprojekt Nipissing Lorrain Lage Das Kobaltkonzessionsgebiet Nipissing Lorrain liegt 26 km südöstlich der Stadt Cobalt nahe der Ostgrenze von Ontario. Cobalt ist das Epizentrum des früheren Kobaltbergbaus in Ontario. Das Gebiet ist bergbaufreundlich und verfügt über eine reiche historische Kobalt- und Silberproduktion. Status und Konfiguration des Konzessionsgebiets Das Konzessionsgebiet besteht aus 29 Claims mit einer Fläche von etwa 464 Hektar. Zugang und Infrastruktur Das Konzessionsgebiet liegt 26 km von Cobalt entfernt und ist über Straßen zugänglich. Fahren Sie von Nord-Cobalt auf dem Highway 567 bis Silver Centre. Biegen Sie nach 26,85 km links auf die Maiden Road ab, und folgen der Straße weitere 4,35 km. Mineralisierung Die Kobalt-, Silber- und Nickelmineralisierung tritt in mehreren Bruchzonen und Adern innerhalb des Konzessionsgebiets auf. Die Mineralisierung ist mit Calcitgängen in unmittelbarer Nähe zu Diabas-Lagergängen assoziiert. Die Mineralisierung tritt als Kobalt-Eisen-Nickel-Arsenide, Argentit, Niccolit und gediegenes Silber auf. Geschichte Seit 1925 werden auf dem Konzessionsgebiet sporadisch Abbau- und Explorationsarbeiten durchgeführt. Die ersten Schächte wurden 1925 von Nipissing Mining Co. Ltd. in den Staples-Erzgang vorgetrieben. Der Untertageabbau wurde bis 1940 fortgesetzt, wobei zahlreiche Schächte entstanden und bis zu fünf verschiedene Abbauebenen erschlossen wurden. Die Gesamtproduktion wird mit 2.507 Kilogramm Co, 1.597 kg Ni und 10.886 kg Ag von 122 Tonnen Erz angegeben. Von 1961 bis 1967 wurden weitere Explorations-, Probenahmen- und geophysikalische Programme abgeschlossen. Seitdem wurden in den Jahren 1982 und 1994 Massenprobennahmen auf dem Haldengestein des Staples-Erzgangs durchgeführt. Die Gehalte der Massenprobennahmen lagen zwischen 0,05 Unzen Gold pro Tonne und 1,25 Unzen Silber pro Tonne (für eine 20-Pfund-Probe). Diese Informationen entstammen dem Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31M03NW00011). Über das Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit Lake: Lage

Das Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit liegt 14 km südöstlich der Stadt Temagami und 55 km südlich der Stadt Cobalt nahe der Ostgrenze von Ontario. Status und Konfiguration des Konzessionsgebiets Das ca. 1.040 ha große Kobaltkonzessionsgebiet Rabbit besteht aus 65 Claim-Einheiten. Zugang und Infrastruktur Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über Rabbit Lake, der über eine gut unterhaltene Schotterpiste von 7 km erreichbar ist, die 3,5 km südlich der Stadt Temagami vom Highway 11 abgeht. Das Konzessionsgebiet befindet sich 10 km von Bahn- und 5 km von Stromverteilungsleitungen entfernt. Mineralisierung Die Kobalt-, Gold- und Nickelmineralisierung befindet sich in einer Bruchzone im Diabas mit einer Mächtigkeit von etwa 18 Zoll. Der Bruch wird als Kontakt zwischen der mafischen Intrusion und der Gowganda-Formation beschrieben. Eine Stichprobe, die von A.G. Burrows entnommen wurde, ergab nach der Analyse 8,76 % Kobalt und 6,56 % Nickel. Bei den Stichproben handelt es sich um selektive Proben, die nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind. Diese Informationen entstammen dem Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31L13NE00004). Ein qualifizierter Sachverständiger hat die in dieser schriftlichen Offenlegung offengelegten Daten nicht verifiziert. Geschichte Die Stadt Cobalt, Ontario, liegt an der Grenze zu Quebec, in der Nähe von Temiskaming Shores im Norden von Ontario. Die Stadt entstand, um während des Kobaltsilberrausches als Zentrum zu dienen. Sporadische Explorationen auf dem Konzessionsgebiet fanden seit mindestens 1955 statt, mit minimalem Schwerpunkt in den letzten Jahren auf der Kobaltmineralisierung. Im Jahr 2002 führte JML Resources luftgestützte geophysikalische Untersuchungen über mehreren Zielgebieten in dem Gebiet durch und suchte nach diamanthaltigen Kimberliten und deckte dabei das Konzessionsgebiet teilweise ab Im Jahr 2005 erkundete Tres-Or Resources das Gebiet ebenfalls nach diamanthaltigen Kimberliten. Diese Informationen entstammen dem Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31L13NE00004). Ausblick

In den nächsten Monaten ist davon auszugehen, dass Quantum Battery Metals konsequent den Bau mehrerer profitabler Lithiumminen vorantreiben wird und auf der Basis von aussichtsreichen Vorergebnissen den Wert der Liegenschaften schrittweise erhöhen kann.

Die fachliche Qualität des Managementteams unterstreicht das Upside-Potential der Gesellschaft. Daneben stellt der tendenziell weiter steigende Lithiumpreis einen bestmöglichen Rahmen für die künftige Profitabilität der Gesellschaft dar. Im weiteren Jahresverlauf blicken Anleger einem überdurchschnittlichen Shareholder-Value entgegen.

Weil die Gesellschaft gut durchfinanziert ist und die nächsten Arbeitsschritte gesichert sind, ist von positiven Analyseresultaten in überschaubarem Zeitintervall auszugehen. Das Unternehmen kann sich hierbei auf profunde Explorationstätigkeiten der Vorgängerbetreiber stützen.

Die Aktie handelt mit einem erheblichen Abschlag gegenüber vergleichbaren Explorationsunternehmen in der Umgebung. Das erfahrene Kapitalmarkt-Team an der Spitze der Gesellschaft besitzt eine beeindruckende Expertise in der Erzielung von Shareholder Value.

Die Fähigkeit des Managementteams, auch in unsicheren Zeiten am Kapitalmarkt Gelder in Millionenhöhe aufnehmen zu können, belegt das Vertrauen institutioneller Adressen in die Qualität des hauseigenen Projektportfolios. Über das Unternehmen

Quantum Battery Metals Corp. ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Lithium- und Kobalt-Ressourcengrundstücken.

Zu seinen Lagerstätten gehören das Kobaltgrundstück Rabbit, das Kobaltgrundstück Kahuna, das Grundstück Nipissing Lorain, das Lithiumgrundstück Albanel Quebec und das Lithiumgrundstück Kelso Quebec. Das Grundstück Rabbit Cobalt ist ein 1.000 Hektar großes Gold-Nickel-Silber-Grundstück, das sich etwa 55 Kilometer südlich von Kahuna, Ontario, befindet.

Das Kobaltgrundstück Kahuna ist ein 1.200 Hektar großes Kobalt-Silber-Grundstück, das sich etwa 37 Kilometer südlich von Cobalt, Ontario, befindet. Das Grundstück Nipissing Lorain befindet sich etwa 26 Kilometer südöstlich von Cobalt, Ontario; das Grundstück besteht aus mehr als zwei separaten Claims. Das Lithium-Grundstück Albanel Quebec ist ein Lithium-Prospekt mit einer ungefähren Fläche von 2.751 Hektar. Das Lithiumgrundstück Kelso Quebec ist ein Lithiumgrundstück mit einer ungefähren Fläche von 2.592 Hektar.

