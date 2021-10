Wien (www.fondscheck.de) - Werner Eder beendet Ende September seine Arbeit als Sprecher der Geschäftsführung der IQAM Invest, so die Experten von "FONDS professionell".Er wolle einen neuen privaten Lebensabschnitt beginnen, erkläre das Fondshaus in einer Aussendung. Die Verantwortung für den Bereich werde Holger Wern übernehmen. Wern sei seit Anfang April 2021 in der Geschäftsführung der IQAM Invest und begleite seitdem den Integrationsprozess mit der Deka. Zeitgleich mit Wern's Bestellung in die Geschäftsleitung der IQAM Invest, habe bereits Geschäftsführer Markus Ploner die Gesellschaft verlassen. ...

