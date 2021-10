Seit einigen Tagen gibt es in chinesischen Provinzen Stromausfälle. Diese Tatsache spricht grundsätzlich für den Investitionsbedarf in der Energie-Branche. Zudem hat Chinas Präsident Xi Jinping dem Bau neuer Kohlekraftwerke eine Absage erteilt - China will zunehmend auf grüne Energie setzen. Doch JinkoSolar und Co haben momentan gleich mehrere Probleme.Einige der weltgrößten Solarunternehmen warnen laut Bloomberg vor Engpässen bei der Produktion von Solarmodulen. Hintergrund seien Störungen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...