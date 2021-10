In dieser Ausgabe setzten sich Patrick Hamacher und Dr. Rainer Demski kritisch mit der Berichterstattung zur Hochwasserkatastrophe auseinander. Außerdem kann Patrick das Vorstandsmitglied des AfW, Frank Rottenbacher, im Interview begrüßen. In Folge 135 des wir-zusammen-Podcasts spricht Patrick Hamacher von was-ist-versicherung? mit dem Vorstandsmitglied des Bundesverband Finanzdienstleistung AfW, Frank Rottenbacher. Unter anderem geht es um die Frage, woher sich der Name des Verbands herleitet, ...

