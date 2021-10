Noch einmal können Nicole, Mick und Jürgen in ihrem diesjährigen Zockerdepot eine Veränderung vornehmen. Und alle drei machen davon auch Gebrauch. Weiter unten findet ihr den Link zu den Zocker-Depots. Doch heute sind im 3er Zoom natürlich auch andere Themen gefragt. So bescherte der September den Börsianern ein sehr schwaches Ergebnis. Was ist nun für den Oktober zu erwarten? Natürlich geht es auch um ausgewählte Einzeltitel. So stehen heute die Aktien von Lufthansa, Fielmann, BioNTech, Pfizer, Novavax, Zalando, Teladoc, Veeva und Royal Dutch im Mittelpunkt der Berichterstattung. Seht Euch hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.