BioNTech treibt die Entwicklung seiner Krebsimmuntherapien voran.Mit dem Mittel BNT122, das wie der COVID-19-Impfstoff von BioNTech auf der mRNA-Technologie basiert, startete das Biotechunternehmen eine klinische Studie der Phase 2 zum Einsatz bei Darmkrebs. An dieser sollen etwa 200 Patienten in den USA, Deutschland, Spanien und Belgien teilnehmen, der erste von diesen wurde nun behandelt, wie BioNTech am Freitag mitteilte. In der Studie soll die Wirksamkeit von BNT122 untersucht werden ...

