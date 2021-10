Bonn (ots) -Länderrat von B'90/Grüne, Berlin - Samstag, 2. Oktober 2021, 11.00 UhrB'90/Grüne-Länderrat vier Stunden live bei phoenixphoenix berichtet am Samstag, 2. Oktober 2021, ab 11:00 Uhr, vom 2. Ordentlichen Länderrat von Bündnis 90/Die Grünen aus Berlin. Mit 14,8 Prozent hat Bündnis 90/Die Grünen das bislang stärkste Ergebnis bei einer Bundestagswahl erzielt. Für die Führung innerhalb einer Regierung hat das Ergebnis jedoch nicht gereicht. Darüber will ein kleiner Parteitag, genannt Länderrat, am Samstag beraten.Parteimitglieder sollen auch in einer online-gestützten Urabstimmung über einen Koalitionsvertrag und das Personaltableau entscheiden. Aus dem Westhafen Event & Convention Center berichtet Jeanette Klag. Zusammen mit Valerie Höhne vom Spiegel ordnet sie das Länderrat-Geschehen ein. Hauptstadt-Korrespondentin Gerd-Joachim von Fallois kommentiert das Parteitagsgeschehen. Live-Interviews mit Grünen-Spitzenpolitiker:innen vermitteln Hintergründe zum Zustand der ehemaligen Protestpartei, die sich nun zum ersten Mal in einer Dreierkoalition an der Bundesregierung beteiligen will.Klausur des Linke-Parteivorstands, Berlin - Samstag, 2. Oktober 2021, 19.30 UhrDIE LINKE-Klausur des Parteivorstandes bei phoenixphoenix berichtet am Samstag, 2. Oktober 2021, ab 19:30 Uhr in einer halbstündigen Sondersendung von der Klausur des Parteivorstandes der Linken. Wie stellen sich die Linken nach dem Wahldebakel neu auf? Moderator Thomas Bade ordnet das Geschehen bei der PDS-Nachfolge-Partei, die bei der Wahl fast die Hälfte der Wähler verloren hat und beinahe an der fünf Prozent-Hürde gescheitert wäre zusammen mit Politikwissenschaftler Volker Kronenberg im Bonner Studio ein.Klausur des CDU-Parteivorstands, Berlin - Sonntag, 3. Oktober 2021, 18.30 Uhrphoenix berichtet am Sonntag, 3. Oktober 2021, ab 18:30 Uhr, über das erste Sondierungsgespräch der Union mit der FDP. Moderator Thomas Bade ordnet das Geschehen zusammen mit Politikwissenschaftler Volker Kronenberg im Bonner Studio ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5035641