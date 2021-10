Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA24689D1096 Delic Holdings Inc. 01.10.2021 CA24689E1079 Delic Holdings Inc. 04.10.2021 Tausch 1:1

CA92347A3047 Veritas Pharma Inc. 01.10.2021 CA45569M1095 Veritas Pharma Inc. 04.10.2021 Tausch 1:1

SE0000103814 AB Electrolux 01.10.2021 SE0016589188 AB Electrolux 04.10.2021 Tausch 1:1

CA62848R1064 Mydecine Innovations Group Inc. 01.10.2021 CA62849F1018 Mydecine Innovations Group Inc. 04.10.2021 Tausch 1:1

CA13643D1078 Canadian Overseas Petroleum Ltd. 01.10.2021 CA13643D8008 Canadian Overseas Petroleum Ltd. 04.10.2021 Tausch 100:1

