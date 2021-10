Die neue Tochtergesellschaft KMP bildet einen zentralen Bestandteil des erweiterten, gesamtheitlichen Real-Estate-Angebots von Julius Bär in der Schweiz. Sie agiert als strategischer Partner in den Bereichen Immobilienportfolio- und Asset Management, Vermittlung von privaten und kommerziellen Anlageimmobilien, Vermittlung von privaten Wohnimmobilien, Immobilienbewirtschaftung und Baumanagement sowie Immobilienbewertung.

In der Folge gehen 40 KMP-Mitarbeitende in die Julius Bär Gruppe über. Dominik Weber, bisheriger Mehrheitseigentümer und CEO von KMP, wurde zum Head Real Estate Advisory von Julius Bär ernannt und ist zugleich Verwaltungsratspräsident von KMP. KMP wird weiterhin in ihren etablierten Segmenten und Märkten unter dem eigenen Markennamen tätig sein.

Zürich, 1. Oktober 2021 - Julius Bär hat heute bekannt gegeben, dass die Übernahme von 83% des in Zürich ansässigen Immobiliendienstleisters KMP am 1. Oktober 2021 vollzogen worden ist. Die übrigen Anteile werden von den KMP-Partnern als Minderheitsaktionäre gehalten, wodurch das bewährte Partnerschaftsmodell fortgesetzt wird.

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende Juni 2021 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 486 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, São Paulo, Singapur und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

