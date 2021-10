Glashütte (ots) -



Bild des Monats: Sie ist noch immer da, die Zeitumstellung. Brüssel diskutiert über ihre Abschaffung, doch bis dato konnten sich die EU-Staaten noch nicht einigen. In der Nacht auf den 31. Oktober werden die Uhren daher auch in diesem Jahr wieder auf Winterzeit und damit die normale mitteleuropäische Zeit (MEZ) umgestellt: Um drei Uhr wird der Stundenzeiger um eine Stunde zurück auf zwei Uhr gedreht. Es wird dann morgens wieder früher hell. Auch Wissenschaftler plädieren für ein Ende der Zeitumstellung, weil sie vielen Menschen und sogar Haustieren Schwierigkeiten bereite. Wer kann, sollte an den Folgetagen einfach ein bisschen länger im Bett bleiben, das Schlafzimmer möglichst nicht verdunkeln - dies kann gegen den Mini-Jetlag helfen. Im Bild sehen Sie Modell Tangente Update von NOMOS Glashütte. Diese besondere Uhr kennt neben der Stunde auch das Datum: Zwei rote Felder umrahmen den 31. Oktober, den Tag der Zeitumstellung. Bei Fragen zur Zeit, zu mechanischen Uhren, zur 175-jährigen Tradition, zum Handwerk der Glashütter Uhrmacherei und zu NOMOS Glashütte: Rufen Sie uns an, mailen, besuchen Sie uns - wir sind jederzeit und sehr gern für Sie da.



