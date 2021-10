DJ PTA-Adhoc: Aurenia SE: AURENIA SE erhöht Grundkapital um EUR 50.000 auf EUR 1.300.000

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta027/01.10.2021/17:45) - Die AURENIA SE hat am 29.09.2021 eine Erhöhung des Grundkapitals um EUR 50.000 auf EUR 1.300.000 erfolgreich durchgeführt. Die Erhöhung erfolgte gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 50.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie ("Neue Aktien") zum rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie und zum Bezugspreis von EUR 10,00 je Aktie. Die Kapitalerhöhung wurde zum Handelsregister angemeldet und ist noch nicht eingetragen.

"Die Erhöhung des Grundkapitals ist ein substanzieller Erfolg für die AURENIA. Mit dem nun zur Verfügung stehenden Mitteln sind wir unter anderem in der Lage, unsere zukunftsweisende App 'KARMADISE' marktreif zu entwickeln und den Rollout erfolgreich zu vollziehen", sagt Geschäftsführender Direktor Lars Braun.

Durch die Kapitalerhöhung steht der Gesellschaft weiteres Eigenkapital in Höhe von EUR 500.000 zur Verfügung. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Die AURENIA SE ist eine Beteiligungskapitalgesellschaft, die als Excubator in erfolgreiche Startups investiert und damit innovative und erfolgsversprechende Geschäftsideen zur Marktreife bringt. Die AURENIA SE tätigt globale Investitionen in Unternehmen mit dem Schwerpunkt IT, darunter auch Krypto, Blockchain und verwandte Branchen. Mehr Informationen sind unter www.aurenia.com abrufbar.

