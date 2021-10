Zürich (awp) - An der Schweizer Börse SIX ist der Handelsumsatz im September verglichen mit dem Vormonat August deutlich gestiegen. Die umsatzstärkste Wertschrift in dem Monat war der Genussschein des Basler Pharmariesen Roche. Insgesamt wurden im September an der SIX Wertpapiere im Umfang von 107,6 Milliarden Franken gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...