Die Wiener Börse ist am Freitag mit Aufschlägen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX stand zum Schluss mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 3.673,56 Punkten. Der marktbreitere ATX Prime gewann 0,31 Prozent auf 1.856,33 Einheiten.Gestartet war der heimische Leitindex noch mit klar schwächerer Tendenz. Im Verlauf konnte er sich aber in zunehmend in die Gewinnzone vorarbeiten und letztlich ...

