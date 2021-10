Allerlei technische Finessen kündigt Hyundais Premiumarke für den GV60 an. Zum Beispiel 350 Kilowatt Ladestrom, Boost-Button und Gesichtserkennung lassen aufhorchen. Das dritte Elektroauto auf der E-GMP-Plattform von Hyundai heisst Genesis GV60. Die Neuentwicklung kommt in drei Ausführungen, wie auf der Weltpremiere gestern erklärt wurde. Die Luxusmarke kündigt verschiedene Innovationen an, die mit dem GV60 einhergehen. So soll sich das Crossover-Coupé mit bis zu 350 Kilowatt Gleichstrom laden lassen. Das würde einem Ladezyklus von 0 auf 80 Prozent in 18 ...

