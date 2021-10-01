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WKN: A0L1NQ ISIN: DE000A0L1NQ8 Ticker-Symbol: TVD6 
Stuttgart
01.10.21
16:12 Uhr
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
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