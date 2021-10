Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSXV: YNV, OTCQB: YNVYF, FRA: 1XNA), ein wachstumsstarkes Unternehmen auf dem Markt für das Internet der Dinge (IoT), gab heute bekannt, dass Chief Executive Officer Michael Robinson an den folgenden bevorstehenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005633/de/

Application example of Ynvisible display module with integrated PragmatIC flexible integrated circuit (Photo: Business Wire)

Virtuelle Investorenkonferenzen . Das Management wird auf der Virtuellen Investorenkonferenz am Donnerstag, 7. Oktober 2021, um 10:30 Uhr ET eine Präsentation abhalten. Registrieren Sie sich hier für diese Veranstaltung. Ein Videolink zur Präsentation wird nach Abschluss der Konferenz verfügbar sein. Bitte wenden Sie sich an die Virtuelle Investorenkonferenz unter http://www.virtualinvestorconferences.com/, wenn Sie weitere Informationen über die Veranstaltung wünschen oder Fragen an das Management von Ynvisible richten möchten.

. Das Management wird auf der Virtuellen Investorenkonferenz am Donnerstag, 7. Oktober 2021, um 10:30 Uhr ET eine Präsentation abhalten. Registrieren Sie sich hier für diese Veranstaltung. Ein Videolink zur Präsentation wird nach Abschluss der Konferenz verfügbar sein. Bitte wenden Sie sich an die Virtuelle Investorenkonferenz unter http://www.virtualinvestorconferences.com/, wenn Sie weitere Informationen über die Veranstaltung wünschen oder Fragen an das Management von Ynvisible richten möchten. LD Micro-Hauptveranstaltung. Ein Team von Ynvisible wird im Laufe der Veranstaltung Präsentationen abhalten, Einzelgespräche führen und die Technologie des Unternehmens für Gesundheitssicherheit auf dieser persönlichen Investorenkonferenz vorstellen, die vom 12. bis 14. Oktober 2021 im Luxe Sunset Bel Air stattfindet. Weitere Informationen erhalten Sie von Vertretern von LD Micro unter www.ldmicro.com

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und intelligenter Objekte. Die Kernmarktsegmente von Ynvisible Interactive umfassen die Bereiche Medizingeräte, Lieferketten und Logistik sowie Premium-Konsumgüter und Spielzeug. Ynvisible ist außerdem ein Auftragsentwicklungs- und Druck-Scale-up-Lieferant für aufstrebende Unternehmen in den Bereichen der gedruckten Elektronik und der Energiespeicherung.

Aktuelle Highlights aus dem Unternehmen

16. September 2021: Ynvisible und PragmatIC kooperieren bei der Entwicklung flexibler Display-Module und unterzeichnen eine 2-Millionen-Dollar-Vereinbarung, die auf interaktive elektronische Lösungen für das Internet der Dinge abzielt. Link HIER.

HIER. 10. September 10 2021: Ynvisible produziert Displays für das MINT-Unterrichtskit von Electroninks. Ynvisible-Displays bieten neue Funktionen für die Circuit Scribe-Learning-Kits für Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik (MINT). Das neue Produkt innerhalb der Produktlinie Circuit Scribe wird in den Ferien 2021 erhältlich sein. Link HIER.

HIER. 29. Juli 2021: Ynvisible Interactive Inc. unterzeichnet Nordamerika-Vertriebsvereinbarung mit dem weltweit tätigen Display-Distributor Display Logic, um seine elektrochromen Displays (ECD), Treiber, Treiberprotokolle und ECD-Kits in den USA und Kanada anzubieten. Link HIER.

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible ist ein führender Anbieter im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und intelligenter Objekte. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, massenmarkttauglichen und benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren mit sehr niedrigem Stromverbrauch für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen). Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus firmeneigenen Materialien und Technologien sowie Dienstleistungen in den Bereichen Design, Prototyping und Auftragsfertigung. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Michael Robinson", CEO, Ynvisible Interactive Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind deshalb mit Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach den Auffassungen, Erwartungen oder Vorhersagen des Unternehmens in der Zukunft eintreten werden oder können, unter anderem Aussagen über die Prognosen des Unternehmens in Bezug auf Umsatz, Umsatzkosten, Betriebskosten und Einnahmen aus anderen Quellen; die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens; die künftige finanzielle oder operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowie zukünftige Marketing- und Betriebspläne sind zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse erzielt oder im Wesentlichen erzielt werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Auswirkungen von COVID-19, Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit nachträglich identifizierten zusätzlichen Kosten und der Zuordnung von Kosten zwischen den Berichtszeiträumen sowie die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen werden. Die Leser werden dazu angehalten, die Veröffentlichungsdokumente des Unternehmens einzusehen, die eine ausführlichere Diskussion der Faktoren enthalten, die Einfluss auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse haben könnten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dass dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211001005633/de/

Contacts:

Investor Relations

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com