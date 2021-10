Cary, North Carolina (ots/PRNewswire) -CATO SMS, ein globaler Anbieter von spezialisierten Lösungen für die klinische Forschung, gab heute die Ernennung von Jessica Lee, M.D., Ph.D., zur Vizepräsidentin, Regulierungsstrategie, Zell- und Gentherapie, bekannt. Als zertifizierter Onkologe und Regulierungsexperte bringt Dr. Lee fast 20 Jahre Erfahrung in der klinischen Praxis und in Gesundheitsbehörden mit zu CATO SMS.Dr. Lee kommt von AstraZeneca zu CATO SMS, wo sie als medizinische Direktorin für die medizinische Überwachung und Bewertung sicherheitsrelevanter Fragen während des gesamten Lebenszyklus von Immuno-Onkologieprodukten verantwortlich war. Zu den Höhepunkten von Dr. Lees früherer Erfahrung gehören:- die Tätigkeit als leitender Arzt und stellvertretender Teamleiter in der Onkologieabteilung des Büros für Gewebe und neuartige Therapien im Center for Biologics Evaluation and Research (CBER), U.S. Food and Drug Administration (FDA)- seine Tätigkeit als beratender Arzt im Büro für In-Vitro-Diagnostik und Radiologische Gesundheit innerhalb des Zentrums für Geräte und Radiologische Gesundheit (CDRH), FDA- die Tätigkeit als primärer klinischer Gutachter für mehr als 120 aktive Anträge auf Zulassung neuer Arzneimittel (INDs) bei der CBER- Bewertung der klinischen Sicherheit und Wirksamkeit als klinischer Berater für eine Vielzahl von Medizinprodukten in verschiedenen Entwicklungsstadien bei CDRH- seine Tätigkeit als Direktor der Onkologie am Atlantic General Hospital und die Leitung eines neuen Zentrums für Krebsbehandlung- Behandlung und Nachsorge von Onkologiepatienten als behandelnder Arzt in großen Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten- die Veröffentlichung von recherchierten Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften und die Präsentation von wissenschaftlichen Beiträgen auf akademischen und industriellen Meetings"Dr. Lee bringt in unser Team eine einzigartige Mischung aus umfassender klinischer und regulatorischer Erfahrung ein", sagte Mark A. Goldberg, M.D., Vorstandsvorsitzender von CATO SMS. "Dr. Lees Hintergrund als leitender Regulierer und als Arzt, der sich um Patienten kümmert, wird unseren kleinen und aufstrebenden biopharmazeutischen Kunden, die sich auf die Entwicklung von Zell- und Gentherapien für die Behandlung von Krebs konzentrieren, eine unschätzbare Perspektive und Anleitung bieten."Dr. Lee hat an der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore in Neurowissenschaften promoviert. Sie erwarb ihren Doktor der Medizin an der National Yang-Ming University School of Medicine in Taipeh, Taiwan.Informationen zu CATO SMSCATO SMS ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die klinische Forschung. Dazu gehören unter anderem strategische Beratung und Full-Service-Betrieb für klinische Studien. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die sich auf die Bedürfnisse kleiner und aufstrebender biopharmazeutischer Unternehmen konzentriert, entwirft und führt CATO SMS effektiv Studien ?- von der Strategie bis zur Zulassung ?- in komplexen Indikationen und Modalitäten in einer Vielzahl von Therapiegebieten durch, mit einem ausgewiesenen Kompetenzzentrum in der Onkologie. Die regulatorische, therapeutische und operative Expertise von CATO SMS ermöglicht es dem Unternehmen, Ziele zu erreichen und Erwartungen zu übertreffen. Weitere Informationen finden Sie auf CATO-SMS.com .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639871/Jessica_Lee_Headshot_updated_jpeg.jpgPressekontakt:Patty Collinsworth617-877-0780patty.collinsworth@cato-sms.comOriginal-Content von: CATO SMS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156463/5035699