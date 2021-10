In der vergangenen Woche verzeichnete das Strategiedepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN eine positive Wertentwicklung von + 0,5 %, womit der Anstieg des MSCI WORLD (Euro)-Indexes um + 0,4 % marginal übertroffen wurde. Damit stellte sich per 26.09. seit Auflage des Depots am 04.05.2020 auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen) von + 78,9 % ein. Gegenüber dem MSCI World (Euro)-Index bedeutete dies seit dem Depotstart nunmehr eine hochgradige Outperformance von + 33,4 %.Hinter der Aktie der US-amerikanischen MEDPACE HOLDINGS ...

