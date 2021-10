The Coretec Group, Inc., (OTCQB: CRTG), Entwickler von speziellen Silizium- und volumetrischen 3D-Displays, hat Douglas W. Freitag zum neuen Vorstandsmitglied ernannt.

Herr Freitag bringt 38 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung, Vermarktung und Finanzierung neuer Technologien mit. Er gründete 1993 Bayside Materials Technology (BMT), um Wissenschaft, Investoren und Industrie beim Finden, Entwerfen und Vermarkten neuer Technologien zu unterstützen, bei denen die Bundesregierung entweder als Investor, Regulator oder Nutzer eine Rolle spielt. Vor der Gründung von BMT hatte er eine erfolgreiche Karriere in verschiedenen Führungs- und Engineering-Rollen bei Lockheed Martin, Honeywell und Ford Motor Company. Herr Freitag hat mit einem B.S. und einem M.S. in Maschinenbau von der Purdue University einen technischen Hintergrund und kann auf eine erfolgreiche Sicherheitsüberprüfung für das Secret Level vom US-Verteidigungsministerium verweisen.

"Doug bringt unglaublich viel Erfahrung beim Unternehmen mit ein. Er ist äußerst bewandert im Bereich Technologie und hat außergewöhnlichen Erfolg beim Vernetzen von Unternehmen mit Regierungsbehörden und Förderquellen. Doug ergänzt unseren derzeitigen Vorstand gut und wird sofort etwas bewirken", sagte Victor Keen, Direktor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

"Ich bin hocherfreut, dass ich dem Vorstand von The Coretec Group beitrete. Das Unternehmen hat Produkte mit großem Potential entworfen, um für Disruption auf einem Markt zu sorgen, der von der Nachfrage überfordert ist, und wird sein geistiges Eigentum weiterhin ausbauen", sagte Freitag. "Ich freue mich darauf, ein inländisches Unternehmen zu unterstützen, das das Potential hat, die USA wettbewerbsfähiger und weniger abhängig zu machen."

Herr Freitag ergänzt die derzeitigen Vorstandsmitglieder Victor Keen, Direktor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Simon Calton, Direktor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Ron Dombrowski, Direktor, und Matthew Kappers, Direktor und CEO von The Coretec Group.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.thecoretecgroup.com. Folgen Sie der Coretec Group auf Twitter und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

