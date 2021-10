Osnabrück (ots) -Doris Schröder-Köpf (SPD) meldet sich auf politischer Bühne zurückFür hannoversche Landtagsabgeordnete gab es "zum Glück keine weiteren gesundheitlichen Rückschläge" - "Ohne meine künstliche Herzklappe hätte ich das alles nicht mehr erlebt"Hannover. Die hannoversche Landtagsabgeordnete Doris Schröder-Köpf (SPD), Ex-Frau von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und Lebensgefährtin von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD), meldet sich nach ihrer schweren Herz-OP Ende vergangenen Jahres und zwei anschließenden Schlaganfällen auf der politischen Bühne zurück. "Mir geht es inzwischen wieder ganz gut, zum Glück gab es keine weiteren gesundheitlichen Rückschläge", sagte die 58-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) und sprach von einem "Geschenk", dass es ihr wieder gut gehe.So habe sie mittlerweile ihrer Mutter in Süddeutschland einen lang ersehnten Besuch abstatten und auch wieder an einem Gottesdienst teilnehmen können. Den Abend der Bundestagswahl habe sie gemeinsam mit Boris Pistorius, dem bundespolitische Ambitionen nachgesagt werden, im Berliner Willy-Brandt-Haus verbracht. "Das war ein richtiger Festabend - sowohl persönlich als auch politisch. Ohne meine künstliche Herzklappe hätte ich das alles nicht mehr erlebt", erklärte die Mutter zweier erwachsener Töchter sowie eines 16-jährigen Sohnes, die ihre medizinische Helferin aus Carbon liebevoll ihre "Freundin" nennt.Ihr nächster großer Wunsch nach der entbehrungsreichen Zeit zwischen Krankheit und Corona sei ein Konzertbesuch bei den "Scorpions" mit der ganzen Familie nächstes Jahr in Hannover. Bis es so weit ist, wird die Migrationsbeauftragte des Landes Niedersachsen noch einige Kilometer zu Fuß absolvieren, um sich fit zu halten, und setzt dabei auch auf die Unterstützung ihres Lebensgefährten Pistorius. Der 61-Jährige ist auch Sportminister des Landes und hat früher viel Fußball gespielt und geturnt. "Heute macht Boris Krafttraining und ist ohnehin viel sportlicher als ich. Wenn er zu Hause ist, muss er mit mir marschieren", nimmt Schröder-Köpf ihren Partner in die Pflicht.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5035748