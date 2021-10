Was für eine verrückte Woche bei BioNTech. Ohne, dass das Unternehmen selbst irgendwelche negativen Nachrichten vermeldet hatte, ging es für die Aktie von 353 US-Dollar am vergangenen Donnerstag gestern zwischenzeitlich bis auf 233 US-Dollar nach unten. Ein Minus von satten 34 Prozent! Doch in diesem Bereich startete dann zum Wochenausklang eine kräftige Erholung, wobei BioNTech schon über 20 US-Dollar Verlust wieder aufholen konnte. ...

