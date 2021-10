An den Börsen steigt die Angst. Die Energiekrise in China, die weltweiten Lieferkettenprobleme und Konjunktursorgen verunsichern. Diese Risiken, denen sich Anleger und die Weltwirtschaft gegenübersehen, nehmen weiter zu. Bloomberg hat drei der visionärsten Menschen in der Finanzbranche gefragt, worüber sie sich auf Sicht der nächsten fünf bis zehn Jahre am meisten Sorgen machen.Fondsmanagerin Cathie Wood, Gründerin von Ark Investment Management, sieht eine Welle der Deflation auf die Märkt zukommen. ...

