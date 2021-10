Die Inflation liegt bei 4,1 %. Natürlich könnte es sich hierbei lediglich um eine kurzfristige Momentaufnahme handeln. Allerdings können wir mit Blick in die vergangenen Monate und Raten deutlich jenseits der 3 %-Marke sagen: Die Tendenz ist nicht sonderlich erfolgreich für Sparer. Aber was bedeutet eine Inflation von 4,1 % eigentlich? Natürlich, dass das eigene Ersparte grundsätzlich weniger wert ist. Zumindest, wenn man sich nicht schützt und investiert. Beziehungsweise in irgendeiner Weise Rendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...