Die Aktie von BioNTech ist am Freitag kräftig unter die Räder gekommen. Grund dafür war die Meldung, dass der Pharmakonzern Merck & Co vor dem Durchbruch mit einem Medikament gegen Corona steht. Nach starken Studienergebnissen will Merck nun weltweit bei den Zulassungsbehörden entsprechende Anträge stellen. Doch was heißt das für BioNTech. Ist das das Ende der kräftigen Gewinne?

